القبض على شقيق كهربا بعد تعديه على الفنان رضا البحراوي

وتحفظت مديرية أمن القاهرة على شقيق محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بعد مشاجرته و2 آخرين مع المطرب رضا البحراوي، خلال حفل في منطقة المعادي.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشاجرة بين شقيق محمود كهربا والمطرب رضا البحراوي خلال تواجدهما في إحدى الحفلات في المعادي، حيث انتظر شقيق كهربا المطرب البحراوي في الخارج وبمجرد خروجه اعتدى عليه بالضرب.

وشرحت التحريات التي أجرتها مباحث المعادي، أن شقيق محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، كان متواجدًا داخل حفل به المطرب رضا البحراوي ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها شقيق كهربا و2 آخرين بالتشاجر معه.

واتهم المطرب رضا البحراوي شقيق محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بالتعدي عليه بالضرب بمساعدة 2 آخرين وتكسير سيارته، بعد إقامة حفل في المعادي.

وتم إحالة المحضر إلى النيابة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بإلقاء القبض على شقيق لاعب الأهلي المصري.