بوادر أزمة في منتخب مصر بسبب زيزو ومحمد صلاح
تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل صفوف منتخب مصر بين الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، وأحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك.
وتعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو 1-1، في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
تقدم منتخب غينيا بيساو بهدف سجله اللاعب ماما بالدي في الدقيقة 42، ولكن محمد صلاح أنقذ المنتخب المصري وسجل هدف التعادل في الدقيقة 70.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط، معززًا صدارة ترتيب المجموعة الأولى بقيادة المدير الفني حسام حسن.
وكشف أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق، عبر قناة (أون تايم سبورتس) عن بوادر أزمة بين صلاح وزيزو.
وقال ميدو: "من المهم أن يصل الجهاز الفني إلى عقل زيزو في المرحلة القادمة، لدي معلومات بأن زيزو يشعر أن توظيفه داخل الملعب في طريقة 4-3-3 سببه الرئيس وجود محمد صلاح في الخط الهجومي".
وأتم قائلًا: "يجب أن يشعر زيزو بالثقة بشكل أكبر، ولا يشعر بأن وجوده في الملعب لتغطية أدوار دفاعية لمحمد صلاح، وليس أداء مستواه المعروف".