بوادر أزمة في منتخب مصر بسبب زيزو ومحمد صلاح

وكشف أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق، عبر قناة (أون تايم سبورتس) عن بوادر أزمة بين صلاح وزيزو.

وقال ميدو: "من المهم أن يصل الجهاز الفني إلى عقل زيزو في المرحلة القادمة، لدي معلومات بأن زيزو يشعر أن توظيفه داخل الملعب في طريقة 4-3-3 سببه الرئيس وجود محمد صلاح في الخط الهجومي".

وأتم قائلًا: "يجب أن يشعر زيزو بالثقة بشكل أكبر، ولا يشعر بأن وجوده في الملعب لتغطية أدوار دفاعية لمحمد صلاح، وليس أداء مستواه المعروف".