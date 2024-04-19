حسم الجدل حول مدة إيقاف رونالدو

حسمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل حول مدة إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وخرج رونالدو مطرودًا بعد ضرب علي البليهي في مواجهة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث فاز الزعيم 2/1 قبل أن ينال اللقب بالفوز 4/1 على الاتحاد في النهائي.

وأثير الكثير من الجدل حول إيقاف رونالدو مباراة واحدة أو مباراتين، لكن الفراج قال إن لجنة الانضباط أوقفت رونالدو مباراتين.

وذكر الفراج أن لجنة الانضباط أوقفت رونالدو، وبذلك سيغيب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الفيحاء والخليج في الدوري السعودي، على أن يعود أمام الخليج لكن في كأس خادم الحرمين الشريفين.