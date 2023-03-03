خفيشا كفاراتسخيليا: غوتي مثلي الأعلى وعندما كنت صغيرا اشتريت قميصا أبيض وكتبت عليه رقم 14
أرسل الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا إشارة جديدة على ريال مدريد بعدما كشف أن غوتي كان مثله الأعلى عندما كان في ريال مدريد.
وقال كفاراتسخيليا في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "مثلي الأعلى كان غوتي، عندما كان يلعب لريال مدريد".
وأضاف خفيشا: "لم يتم بيع قمصانه في جورجيا، لذلك اشتريت قميصا أبيض وكتبت 14 على ظهره" وهو رقم غوتي الشهير.
وكان ماموكا يوجيلي وكيل أعمال خفيشا كفاراتسخيليا قد ألمح إلى إمكانية انتقال موكله لريال مدريد في المستقبل.
وساهم كفاراتسخيليا في توهج نابولي خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 12 هدفا وصنع 13 آخرين في 26 مباراة بكافة المسابقات.
وقال يوجيلي: "كفاراتسخيليا يحب كل شيء في نابولي، لا حديث في الوقت الحالي مع الأندية الأخرى".
وأضاف: "وتابع "لقد تحدثت مع كفاراتسخيليا، وشدد على عدم اللعب لأي فريق في إيطاليا سوى نابولي".
وأتم "لا أعرف ما سيحدث في غضون 10 أو 15 عاما، ربما يتصل به إنتر ميلان ويريد الذهاب وقتها هناك".
وتابع يوجيلي "والد كفاراتسخيليا يشجع برشلونة، ونفس الحال بالنسبة لي، لكن كفاراتسخيليا يحب ريال مدريد، وإذا رأيته بقميص البارسا سأكون سعيدًا، لكنه من مشجعي ريال مدريد".
وانضم كفاراتسخيليا إلى نابولي في يوليو 2022، وسجل مع النادي الإيطالي 12 هدفا وصنع 15 في 26 مباراة حسب موقع "transfermarkt"، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2027 وتقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو.