خفيشا كفاراتسخيليا: غوتي مثلي الأعلى وعندما كنت صغيرا اشتريت قميصا أبيض وكتبت عليه رقم 14

أرسل الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا إشارة جديدة على ريال مدريد بعدما كشف أن غوتي كان مثله الأعلى عندما كان في ريال مدريد.

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "مثلي الأعلى كان غوتي، عندما كان يلعب لريال مدريد".

وأضاف خفيشا: "لم يتم بيع قمصانه في جورجيا، لذلك اشتريت قميصا أبيض وكتبت 14 على ظهره" وهو رقم غوتي الشهير.