مصر.. حكم نهائي بسجن مرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض طعن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو الحكم بالحبس حضوري لمدة شهر، وآخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتأييد الحكم ليصبح نهائيًا.

وطلبت نيابة النقض في مذكرة برفض الطعن المقدَّم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.

وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس مدة شهر، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب وأعضاء مجلس الأهلي.