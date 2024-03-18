3 لاعبين من ريال مدريد واجهوا أوساسونا صائمين
كشف موقع "fr.media7.ma" أن 3 من لاعبي ريال مدريد كانوا صائمين خلال مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، أمس السبت.
وفاز ريال مدريد 4/2 على ملعب أوساسونا سجلها فينيسيوس جونيور (هدفين)، وداني كارفاخال، وإبراهيم دياز.
في حين سجل أنتي بوديمير، وإيكير مونيوز لأوساسونا.
وبحسب الموقع، شارك الثلاثي روديغر، وميندي، وإبراهيم دياز، في التشكيلة الأساسية، في حين شارك غولر بديلاً.
ولعب روديغر جميع دقائق المباراة في حين شارك ميندي في 85 دقيقة، وشارك دياز في 72 دقيقة.
وأوضح الموقع أن روديغر لا يخفي إسلامه، واحتفل بدخول شهر رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" بالجلباب الأبيض وهو على سجادة الصلاة.
وعلق روديغر: "رمضان مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.. تقبل الله صيامنا وقيامنا".
وكان روديغر تحدث في حوار صحفي سابقًا عن أهمية التزامه بالصيام في نهار رمضان، والحفاظ على الصلوات، وتلاوة القرآن.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة من 29 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع أتلتيك بلباو، يوم 31 مارس، قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.