3 لاعبين من ريال مدريد واجهوا أوساسونا صائمين

كشف موقع "fr.media7.ma" أن 3 من لاعبي ريال مدريد كانوا صائمين خلال مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، أمس السبت.

وفاز ريال مدريد 4/2 على ملعب أوساسونا سجلها فينيسيوس جونيور (هدفين)، وداني كارفاخال، وإبراهيم دياز.

في حين سجل أنتي بوديمير، وإيكير مونيوز لأوساسونا.

وبحسب الموقع، شارك الثلاثي روديغر، وميندي، وإبراهيم دياز، في التشكيلة الأساسية، في حين شارك غولر بديلاً.