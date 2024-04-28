الزمالك يتجه لبيع زيزو
يتجه مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى بيع أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.
كان نادي الزمالك تلقى خطابًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الزمالك ملزم بدفع 122 مليون جنيه لخالد بو طيب من أجل حل أزمة إيقاف القيد.
وأصاف: "مجلس الإدارة استقر على بيع زيزو بنهاية الموسم الجاري لتوفير موارد مالية لسداد الغرامة ودفع مستحقات اللاعبين".
وتابع: "مجلس الإدارة يعلم عدم رغبة (زيزو) في تجديد عقده والانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية والاحتراف لذلك استقروا على بيعه والاستفادة من الأموال التي ستأتي لتدعيم الفريق".
وأتم: "المجلس سيبلغ (زيزو) بالموافقة على رحيله عقب انتهاء بطولة كأس الكونفدرالية من أجل استقبال العروض الراغبة في ضمه".
ودأب أكثر من مسؤول في الزمالك خلال الفترة الماضية على نفي التقارير بشأن إمكانية رحيل "زيزو" والتمسك بتجديد عقده، ولكن الأزمة المالية الحالية قد تفرض رأيًا مغايرًا في النادي الأبيض.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الأحد، بالكونفدرالية الأفريقية.
مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز، التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
ويتطلع الزمالك لحسم موقعة الإياب لصالحه أمام دريمز، والعودة ببطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية من غانا.