الزمالك يتجه لبيع زيزو

يتجه مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى بيع أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

كان نادي الزمالك تلقى خطابًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الزمالك ملزم بدفع 122 مليون جنيه لخالد بو طيب من أجل حل أزمة إيقاف القيد.

وأصاف: "مجلس الإدارة استقر على بيع زيزو بنهاية الموسم الجاري لتوفير موارد مالية لسداد الغرامة ودفع مستحقات اللاعبين".