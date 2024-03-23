تحت طائلة العقوبة.. من هو الحكم المثير للجدل الذي يدير قمة فرنسا وألمانيا؟

سلطت تقارير إعلامية فرنسية الضوء على حكم المباراة الودية التي تجمع، السبت، منتخبي فرنسا وألمانيا، الإسباني خيل مانزانو، الذي كان قبل أيام قليلة محل جدل صاخب بسبب أخطائه الفادحة في مباراة فالنسيا وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني الممتاز.

وعلى ملعب جروباما في ليون، يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الألماني في قمة تحبس الأنفاس ضمن فترة التوقف الدولي وذلك تحضيرًا لنهائيات بطولة أمم أوروبا 2024، ولكن رغم أهمية المواجهة التي تعد امتحانًا حقيقيًا لكتيبة ديدييه ديشان، ركزت الصحف الفرنسية على الحكم الذي سيدير المباراة، وهو خيل مانزانو الحكم المثير للجدل بعدما أحدث زلزالاً من ردود الأفعال في أوساط الكرة الإسبانية قبل أسابيع قليلة.

وكان مانزانو أشعل عاصفة من الانتقادات وردود الأفعال في مباراة فالنسيا وريال مدريد، بعدما ألغى هدفًا للاعب الريال جود بيلنغهام في الأنفاس الأخيرة من المباراة قبل أن يشهر الإقصاء في وجه اللاعب ذاته للاحتجاج.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، كانت الكرة في الهواء متجهة نحو بيلنغهام الذي وضعها في شباك فالنسيا مسجلاً الهدف الثالث لفريقه (3 ـ 2)، لكن الحكم أطلق صافرة النهاية وسط صدمة لاعبي الفريق الملكي، قبل أن تنهال الاحتجاجات على مانزانو وتعم الفوضى أرض الملعب.