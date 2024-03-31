الكشف عن الجهة التي تقف وراء دفع كفالة داني ألفيس
كشفت تقارير إعلامية عن الجهة التي تقف وراء دفع كفالة البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة السابق.
وتم إطلاق سراح ألفيس من أحد سجون برشلونة، يوم الإثنين المنصرم بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو.
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب، وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
ويجب على ألفيس أيضا التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعياً أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمراً بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.
ووفقا لما ذكره برنامج "فييستا"، اليوم السبت، فقد تم الكشف بشكل حصري عن هوية الشخص الذي دفع كفالة مليون يورو للإفراج عن لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، حيث قامت ماريسا بلازكيز، إحدى المشاركات في البرنامج، بالكشف عن هوية الشخص الذي يقف وراء هذه الدفعة المثيرة للجدل، وللمفاجأة، ليس شخصًا بل شركة.
وفقًا للصحفية ماريسا بلازكيز، فإن مجلة برازيلية مشهورة في البرازيل هي من دفعت كفالة المليون يورو للإفراج عن لاعب برشلونة السابق.
وقالت ماريسا: "المجلة، المعروفة في البرازيل، تُعد تقارير كبيرة عن أشخاص مهمين من البرازيل، ولكن أيضًا على المستوى الدولي، وقد فعلت ذلك مقابل تقرير يتم إعداده حاليًا".
وشرحت الصحفية أيضًا سبب تأخر الدفع، قائلة إن الأمر يتعلق بتحويل دولي، وهي عملية تستغرق بضعة أيام، موضحة: "هناك سلسلة من المتطلبات التي يجب استيفاؤها".
وأضافت: "سيتم إجراء مقابلة على شكل تقرير مصور عن قصة ألفيس، وكان هذا الدفع بمثابة دفعة مقدمة مقابل هذه المقابلة الوثائقية التي سيتم إجراؤها".