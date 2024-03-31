الكشف عن الجهة التي تقف وراء دفع كفالة داني ألفيس

ووفقا لما ذكره برنامج "فييستا"، اليوم السبت، فقد تم الكشف بشكل حصري عن هوية الشخص الذي دفع كفالة مليون يورو للإفراج عن لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، حيث قامت ماريسا بلازكيز، إحدى المشاركات في البرنامج، بالكشف عن هوية الشخص الذي يقف وراء هذه الدفعة المثيرة للجدل، وللمفاجأة، ليس شخصًا بل شركة.

وفقًا للصحفية ماريسا بلازكيز، فإن مجلة برازيلية مشهورة في البرازيل هي من دفعت كفالة المليون يورو للإفراج عن لاعب برشلونة السابق.

وقالت ماريسا: "المجلة، المعروفة في البرازيل، تُعد تقارير كبيرة عن أشخاص مهمين من البرازيل، ولكن أيضًا على المستوى الدولي، وقد فعلت ذلك مقابل تقرير يتم إعداده حاليًا".