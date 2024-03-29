كلوب يعلق على قرار ألونسو بالبقاء مع بايرن ليفركوزن
علق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على قرار الإسباني تشابي ألونسو بالبقاء مع بايرن ليفركوزن.
وسيغادر كلوب ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وكان ألونسو مرشحا بارزا لخلافته في أنفيلد، لكن ألونسو أعلن البقاء مع الفريق الألماني الموسم المقبل.
واعترف كلوب بأنه يتفهم قرار ألونسو بالبقاء في باير ليفركوزن، وقال في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول مع برايتون: "الجزء الوحيد الذي يمكنني التحدث عنه هو كونه مدربًا شابًّا حيث يقوم بعمل جيد حقًّا".
وأضاف: "لقد مررت بموقف مماثل وفعلت نفس الشيء تقريبًا ولم أندم عليه أبدًا، هذا إلى حد كبير كل ما يمكنني قوله".
وتابع مدرب ليفربول: "تشابي يقوم بعمل رائع هناك، باير ليفركوزن لديه فريق جيد حقًّا ويمكنه الحفاظ على تماسك الفريق الموسم المقبل، لا يحدث هذا كل عام مثل هذا، وأنا أفهم أنه يريد أن يفعل ذلك".
وأتم كلوب: "لا يحدث كل عام مثل هذا، وأنا أفهم أنه يريد أن يفعل ذلك".
وصنع كلوب اسمه في الأصل في مجال التدريب مع ماينز بين عامي 2001 و2008، قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند.
وعلى مدى سبع سنوات متتالية مع بروسيا دورتموند، كان أداء كلوب أعلى من التوقعات باستمرار، وتحدى بايرن ميونخ على الرغم من التعامل مع موارد أقل بكثير.
وأشرف على تتويج بروسيا دورتموند بلقبين في الدوري الألماني، وقاد بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2012/2013، حيث خسر أمام بايرن ميونخ.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن قرار ألونسو بالبقاء مع باير ليفركوزن يترك روبن أموريم مدير سبورتينغ لشبونة مرشحا رئيسًا ليحل محل كلوب، في أنفيلد، إلى جانب روبرتو دي زيربي لاعب برايتون.
وقالت إن المتوقع أن يتم إجراء مقابلة مع أموريم، البالغ من العمر 39 عامًا.