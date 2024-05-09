حزن كبير.. انكسار هاري كين بعد خسارة بايرن ميونخ (فيديو)
ظهر هاري كين نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، في حالة حزن كبير، عقب الخسارة المؤلمة التي تعرض لها فريقه في اللحظات الأخيرة أمام ريال مدريد، وألقت بالفريق البافاري خارج بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه بايرن ميونخ وهزمه بنتيجة 1-2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
والتقطت الكاميرا هاري كين وهو يجلس على مقاعد البدلاء، وهو يعتصر ألما، من الخسارة المؤلمة التي تعرض لها فريقه في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان قاب قوسين من الوصول للمباراة النهائية.
ولم يحافظ البايرن على تقدمه بهدف اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68، إذ تألق المهاجم الإسباني خوسيلو، الذي شارك بديلا في الدقيقة 81، ليسجل هدفين في شباك بايرن ميونخ، عند الدقيقتين 88 و91، ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي للمرة 18 في تاريخه.
وسيلتقي ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة، في المباراة النهائية مع بروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في المباراتين.
في المقابل فشل بايرن ميونخ في كسر عقدة الفريق المدريدي بعدما تعادل معه ذهابا بنتيجة 2-2، ليخرج خال الوفاض هذا الموسم بعدما غادر مبكرا كأس ألمانيا، وخسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن قبل أربع جولات من ختم المسابقة.