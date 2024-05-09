حزن كبير.. انكسار هاري كين بعد خسارة بايرن ميونخ (فيديو)

وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه بايرن ميونخ وهزمه بنتيجة 1-2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

والتقطت الكاميرا هاري كين وهو يجلس على مقاعد البدلاء، وهو يعتصر ألما، من الخسارة المؤلمة التي تعرض لها فريقه في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان قاب قوسين من الوصول للمباراة النهائية.

ولم يحافظ البايرن على تقدمه بهدف اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68، إذ تألق المهاجم الإسباني خوسيلو، الذي شارك بديلا في الدقيقة 81، ليسجل هدفين في شباك بايرن ميونخ، عند الدقيقتين 88 و91، ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي للمرة 18 في تاريخه.