كتبت عليها "دولاروما".. جماهير ميلان تستقبل دوناروما بعملات مزيفة (فيديو)
ألقت جماهير ميلان الإيطالي، على جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، "أموالًا مزيفة" خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
وضعت الجماهير صورة دوناروما على العملات المزيفة وأطلقت عليه "دولاروما".
ويحل باريس سان جيرمان، ضيفا على ميلان بملعب سان سيرو، في مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
واستقبلت جماهير ميلان حارسها السابق دوناروما بشكل غاضب، حيث قامت بإلقاء عملات ورقية مزيفة واتهمت اللاعب بحبه للأموال.
ووضعت الجماهير صورة دوناروما على العملات المزيفة وأطلقت عليه "دولاروما".
وانتقل دوناروما إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان، ورفض تجديد تعاقده مع الفريق.
واتهمت جماهير الروسونيري دوناروما بأنه اختار الأموال على حساب المجد والتاريخ.