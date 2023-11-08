كتبت عليها "دولاروما".. جماهير ميلان تستقبل دوناروما بعملات مزيفة (فيديو)

وانتقل دوناروما إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان، ورفض تجديد تعاقده مع الفريق.

واتهمت جماهير الروسونيري دوناروما بأنه اختار الأموال على حساب المجد والتاريخ.