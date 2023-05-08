ما قصة تصريحات "تعويذة دوري أبطال أوروبا"التي أغضبت يايا توريه؟
رد العاجي يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي السابق بغضب على تصريحات وكيله السابق، عن "تعويذة" تمنع الفريق من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وقال ديميتري سيلوك، وكيل يايا توريه السابق في تصريحات اليوم الإثنين: "أستطيع أن أقول إن "التعويذة" قد تم رفعها الآن من كبار السحرة، وأعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة بيب غوارديولا".
وأضاف: مهما حدث فإن مانشستر سيتي سيفوز بالبطولة بالتأكيد في الثلاث سنوات المقبلة".
ورد يايا توريه على وكيله في تغريدة عبر موقع "تويتر" وكتب: "وكيلي السابق نقل لوسائل الإعلام عن "تعويذة"، من فضلك لا تربطني بهذه الصور النمطية الكسولة والهراء حول اللعنات الأفريقية!".
وأضاف: "وسائل الإعلام.. هذا الرجل لا يمثلني بأي شكل من الأشكال، تضخيم هذه الأمور ضار".
وتوترت العلاقة بين غوارديولا ويايا توريه في موسم 2017/2018 وهو الموسم الأخير للاعب الوسط مع مانشستر سيتي.
وفي ذلك الوقت، قال توري لمجلة "فرانس فوتبول" إن غوارديولا "فعل كل شيء لإفساد موسمه الماضي"، وتساءل عن أسلوب غوارديولا في اختيار اللاعبين الأفارقة.
وفي أعقاب التعليقات قال سيلوك إن "لعنة أفريقية"، بسبب استياء توري من غوارديولا، ستحبط أي فرصة مستقبلية لمانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا.
وقال الوكيل الأوكراني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" اليوم الإثنين: "أريد أن أعتذر عن هذا الأمر، أعتقد أن الوقت قد حان لتتوقف هذه المرارة، وأنا أعلم أن يايا توريه يشعر بنفس الشعور لأنه لا يريد سوى النجاح لمانشستر سيتي".
وأضاف: لديهم فرصة جيدة للفوز بدوري الأبطال هذا العام، لكن مهما حدث فإنهم سيفوزون بالتأكيد في السنوات الثلاث المقبلة.
وتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 لكنه خسر 0/1 أمام تشيلسي.
وسيلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد في نصف نهائي النسخة الحالية علما أنهما تقابلا في نصف نهائي الموسم الماضي وكانت الأفضلية لريال مدريد.