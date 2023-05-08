ما قصة تصريحات "تعويذة دوري أبطال أوروبا"التي أغضبت يايا توريه؟

ورد يايا توريه على وكيله في تغريدة عبر موقع "تويتر" وكتب: "وكيلي السابق نقل لوسائل الإعلام عن "تعويذة"، من فضلك لا تربطني بهذه الصور النمطية الكسولة والهراء حول اللعنات الأفريقية!".

وأضاف: "وسائل الإعلام.. هذا الرجل لا يمثلني بأي شكل من الأشكال، تضخيم هذه الأمور ضار".

وتوترت العلاقة بين غوارديولا ويايا توريه في موسم 2017/2018 وهو الموسم الأخير للاعب الوسط مع مانشستر سيتي.

وفي ذلك الوقت، قال توري لمجلة "فرانس فوتبول" إن غوارديولا "فعل كل شيء لإفساد موسمه الماضي"، وتساءل عن أسلوب غوارديولا في اختيار اللاعبين الأفارقة.