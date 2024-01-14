NBA.. ميلووكي يهزم غولدن ستيت في دوري السلة الأمريكي

وكان جوناثان كومينغا أفضل مسجلي غولدن ستيت برصيد 28 نقطة، بينما أضاف زميله براندن بوجيمسكي 23 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة، وأحرز كلاي تومسون 21 نقطة.

وفي مواجهة أخرى، سجل كايل كوزما أعلى عدد من النقاط (29 نقطة)، ليفوز فريقه واشنطن ويزاردز على مضيفه أتلانتا هوكس 127-99.

وبهذا الانتصار أوقف ويزاردز مسيرة هزائم استمرت في ست مباريات متتالية. ويعّد هذا الانتصار للفريق خارج ملعبه الأول منذ 21 ديسمبر الماضي.

وكان تراي يانغ أفضل مسجلي أتلانتا برصيد 21 نقطة إلى جانب تمرير 10 كرات حاسمة لزملائه، بينما أضاف زميله صادق باي 16 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز نيويورك نيكس على مضيفه ممفيس غريزليز 106-94، وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على أرضه وأمام جمهوره 112-100 على أورلاندو ماجيك.

وفاز شيكاغو بولز خارج ملعبه على سان أنطونيو سبيرز 122-116.