ابنة لويس إنريكي تصدم فيران توريس

أكدت تقارير إسبانية وإنجليزية أن سيرا مارتينيز ابنة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان دخلت في علاقة مع قلب دفاع ريال سوسيداد روبن لو نورماند، وذلك بعد فترة قصيرة من الانفصال عن المهاجم فيران توريس لاعب برشلونة الذي تدرب طويلاً تحت قيادة والدها.

وظهرت سيرا مارتينيز، مع روبن لو نورماند في صور حميمية وذلك في أماكن مختلفة، مما يؤكد تواعدهما بعد أن قطعت علاقتها بفيران الذي تعرفَّت عليه منذ أن كان في مانشستر سيتي، واستمرت علاقتهما حتى شهر مايو 2023، حيث قرَّرا الانفصال لأسباب غير معلنة.

وبحسب التلفزيون الإسباني، فقد ظهرت سيرا مع روبن لو نورماند في لحظات مودة تجاه بعضهما البعض وذلك في مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روبن ظهر وهو يحتضن سيرا ما أثار الحديث عن وجود علاقة مواعدة بينهما.

ويُعرف عن لو نورماند (26 عامًا) تجنبه للأضواء حول حياته الشخصية، حيث يفضل البقاء بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.