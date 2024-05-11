ترتيب هدافي الدوري السعودي.. ميتروفيتش يشعل الصراع مع رونالدو

أشعل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، سباق لقب هدافي الدوري السعودي بعدما نجح في هز شباك الحزم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.

ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.

وبعد مرور 15 دقيقة فقط، تمكن ميتروفيتش من قص شريط الأهداف عبر ركلة جزاء نفذها ببراعة شديدة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل ميتروفيتش، هدفه الشخصي الثاني، والثالث للهلال.