سبب إلغاء هدف ناتشو في بايرن ميونخ (فيديو)

وتقدم فريق بايرن ميونخ بهدف سجله ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي يقام على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالدقيقة 72 أعاد ناتشو ريال مدريد إلى المباراة، بعد أن سدد في قدم ماتياس دي ليخت، لتتهادى الكرة في شباك مانويل نوير حارس البايرن.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، قرر سيمون مارشينياك حكم اللقاء إلغاء الهدف، بعدما وجد ناتشو يدفع مدافع ريال مدريد في وجهه.