حمادة صدقي لـ"إرم نيوز": إمام عاشور مؤهل للعب في ريال مدريد وبرشلونة
أبدى حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، إعجابه الكبير بإمكانيات إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، مرشحا إياه للاحتراف في الدوري الإسباني لأحد أندية ريال مدريد أو برشلونة.
وقال حمادة صدقي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "إمام عاشور عامل شغل رائع في منتصف الملعب مع الأهلي ويُكمل بشكل جيد ويصنع ويسجل أهدافا، وهي ورقة كان يفتقدها الأهلي منذ رحيل عبد الله السعيد، وإمام عندما وضع في مكانه الصحيح بالملعب أصبح الأهلي له شكل مميز".
وأضاف: "أتمنى لو جاء له عرض قوي وليس مجرد محطة أو نادِ صغير في أوروبا أن يرحل، وهو جاهز للعب في الأندية الأوروبية الكبيرة تحت ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وفي الدوري الإنجليزي أيضا".
وتابع: "لازم شخص ما يدير له بعض الأمور الفنية الناقصة أو يتخلى عن بعض اللعبات مثل البطء في التحرك بالكرة، ولو اكتملت كل هذه المهارات يقدر يلعب في ريال مدريد أو برشلونة".
الأهلي تعاقد مع إمام عاشور بشكل رسمي يوم 18 يوليو من العام الماضي، قادما من ميتلاند الدنماركي.
وشارك إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن، في 32 مباراة، بواقع 2195 دقيقة، في جميع المسابقات، وأحرز خلالها 5 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.
إمام عاشور شارك في تتويج الأهلي ببرونزية المركز الثالث في مونديال الأندية الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا رقم 12 في تاريخه، وكأس مصر موسم 2022-23 الذي أقيم في السعودية، وأخيرا بطولة السوبر المصري، وخسر بطولة واحدة فقط مع الأهلي وهي السوبر الأفريقي.