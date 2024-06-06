حمادة صدقي لـ"إرم نيوز": إمام عاشور مؤهل للعب في ريال مدريد وبرشلونة

أبدى حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، إعجابه الكبير بإمكانيات إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، مرشحا إياه للاحتراف في الدوري الإسباني لأحد أندية ريال مدريد أو برشلونة.

وقال حمادة صدقي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "إمام عاشور عامل شغل رائع في منتصف الملعب مع الأهلي ويُكمل بشكل جيد ويصنع ويسجل أهدافا، وهي ورقة كان يفتقدها الأهلي منذ رحيل عبد الله السعيد، وإمام عندما وضع في مكانه الصحيح بالملعب أصبح الأهلي له شكل مميز".

وأضاف: "أتمنى لو جاء له عرض قوي وليس مجرد محطة أو نادِ صغير في أوروبا أن يرحل، وهو جاهز للعب في الأندية الأوروبية الكبيرة تحت ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وفي الدوري الإنجليزي أيضا".