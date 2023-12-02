تشافي: شتيغن لن يتواجد أمام أتلتيكو مدريد.. وأشعر بثقة كاملة إزاء الإدارة

وأضاف: "أود أن أسلط الضوء على دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وكل يوم يمر أشعر إزاءه باحترام وإعجاب أكبر، ما حققه يستحق الثناء. لقد غير تاريخ فريقه وتكيف مع اللاعبين الذين يمتلكهم".

وتابع: "غدًا مباراة مهمة ضد منافس مباشر للفوز بالألقاب هذا الموسم، نحتاج لجماهيرنا في أفضل حالاتها، كانوا معنا بشكل مميز ضد بورتو، ومعهم سيكون من الأسهل علينا السيطرة على المباراة وهذا الذي يجب علينا فعله ضد فريق سيميوني".

شكوى أراوخو وكوندي

وعن الشكاوى التي أطلقها ثنائي الفريق أراوخو وكوندي بشأن عدم ارتياحهما في مركزيهما مع الفريق، أوضح تشافي: "في برشلونة يلعبان في مركز قلب الدفاع، على الرغم من أنهم قد يلعبان في الظهير أيضًا، وليس هناك أي مشكلة، لقد أجريت محادثات معهما، إنهما يتأقلمان مع المجموعة في أي مركز كان، إنهما بالأساس قلب دفاع، ويمكنهما التكيف مع أي احتياج للفريق".