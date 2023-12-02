تشافي: شتيغن لن يتواجد أمام أتلتيكو مدريد.. وأشعر بثقة كاملة إزاء الإدارة
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، على ملعب "منتغويك"، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإسباني.
وأكد تشافي صعوبة لحاق مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى الفريق، بالمباراة، قائلاً في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت: "اختبرنا شتيغن، وما زال يعاني من آلام في الظهر، وسنرى الأسبوع المقبل، ولكن هو مستبعد من مباراة غد".
وعن مواجهة أتلتيكو مدريد، أشار: "من الصعب أن تهاجم ضدهم، فهم يدافعون بكثافة، ويلعبون بشدة وعدوانية، لكننا نملك كل الإمكانيات لتقديم مُباراة جيدة والأهم النقاط الثلاث".
وأضاف: "أود أن أسلط الضوء على دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وكل يوم يمر أشعر إزاءه باحترام وإعجاب أكبر، ما حققه يستحق الثناء. لقد غير تاريخ فريقه وتكيف مع اللاعبين الذين يمتلكهم".
وتابع: "غدًا مباراة مهمة ضد منافس مباشر للفوز بالألقاب هذا الموسم، نحتاج لجماهيرنا في أفضل حالاتها، كانوا معنا بشكل مميز ضد بورتو، ومعهم سيكون من الأسهل علينا السيطرة على المباراة وهذا الذي يجب علينا فعله ضد فريق سيميوني".
شكوى أراوخو وكوندي
وعن الشكاوى التي أطلقها ثنائي الفريق أراوخو وكوندي بشأن عدم ارتياحهما في مركزيهما مع الفريق، أوضح تشافي: "في برشلونة يلعبان في مركز قلب الدفاع، على الرغم من أنهم قد يلعبان في الظهير أيضًا، وليس هناك أي مشكلة، لقد أجريت محادثات معهما، إنهما يتأقلمان مع المجموعة في أي مركز كان، إنهما بالأساس قلب دفاع، ويمكنهما التكيف مع أي احتياج للفريق".
وعن مواجهة جواو فيليكس لفريقه السابق، أشار: "لقد رأينا هنا جواو سعيدًا ومجتهدًا وديناميكيًا ومحبوبًا في غرفة خلع الملابس، إنه لاعب جوكر، يعمل من أجل المجموعة، ويسجل أهدافًا مهمة، ةليس لدي أي شكوى".
وعن مدى جاهزية روبرت ليفاندوفسكي، أوضح: "إنه لا يتوقف عن العمل، لديه الإيمان المستمر، كل يوم يعمل ويتحسن، إنه مثل الروبوت، وسيسجل الأهداف. إنه ليفاندوفسكي، إنه أفضل مهاجم لدينا، ليس لدينا أي شك، يجب أن نرعاه أكثر. وأن نقوم بإعداد الفريق أكثر حتى يتمكن هو من إنهاء المباراة، إنها مسألة وقت، أنا لست قلقًا".
وعن التقارير التي تتحدث دائمًا عن وجود أزمة بينه وبين رئيس النادي خوان لابورتا، بسبب اهتزاز نتائج الفريق، شدد تشافي: "أشعر بثقة تامة إزاء الرئيس، ومن ديكو المدير الرياضي، ولم أشعر يومًا أن منصبي على المحك".