ناد برازيلي يسعى للتعاقد مع سيرجيو راموس

وأوضح الموقع أن فلامنغو يريد أن يشكل ثنائية دفاعية تشمل راموس والمدافع البرازيلي ديفيد لويز الذي انضم لفلامنغو في 2021.

وأشار الموقع إلى أن الكرة في ملعب راموس لقبول اللعب في البرازيل أو الرفض.

وانضم راموس لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في صيف 2021، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وبعد موسم أول صعب تعرض فيه راموس لعدة إصابات قدم اللاعب المخضرم موسمًا ثانيًا جيدًا لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت تجديد العقد.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن راموس لعب 58 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفًا، في حين لعب لريال مدريد 671 مباراة سجل فيها 101 هدف وصنع 40.

ونال راموس مع باريس سان جيرمان لقبين في الدوري الفرنسي ولقبًا في كأس السوبر الفرنسي، وسبق أن نال مع ريال مدريد 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 في كأس العالم للأندية و5 في الدوري الإسباني و3 في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس إسبانيا و4 في كأس السوبر الإسباني.