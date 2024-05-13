الجزائري بن ناصر يرفض وضع قدمه على ركبة لياو (فيديو)
شهدت مباراة ميلان ضد كاليارى في الدوري الإيطالي، والتي شهدت فوز الأول بخماسية، حادثة طريفة، بطلها إسماعيل بن ناصر لاعب الميلان مع زميله رفائيل لياو.
وانتهى الشوط الأول 1-0 لصالح ميلان بهدف جاء عبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان في الدقيقة 35.
وعقب الهدف، طلب لياو من إسماعيل بن ناصر، وضع كعبه فوق فخذه ليقوم اللاعب بمسح حذاء نجم الخضر.
وهذه طريقة مشهورة للاحتفال بالهدف، ولكن بن ناصر رفض الفكرة.
وحقق فريق ميلان الإيطالي فوزا كبيرا على ضيفه كاليارى بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2023-2024.