الجزائري بن ناصر يرفض وضع قدمه على ركبة لياو (فيديو)

وحقق فريق ميلان الإيطالي فوزا كبيرا على ضيفه كاليارى بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2023-2024.