ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يحقق فوزا صعبا على فالنسيا ويبتعد في صدارة الليغا (فيديو)
حقق برشلونة فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على ضيفه فالنسيا في الجولة الـ24 من الليغا ليبتعد في الصدارة اليوم الأحد.
وعلى ملعب كامب نو سجل البرازيلي رافينيا الهدف الوحيد في المباراة من ضربة رأس بعد كرة متقنة من سيرجيو بوسكيتش في الدقيقة 15.
وأضاف فيران توريس ضربة جزاء بعدما سددها بالعارضة اليسرى في الدقيقة 55.
ولعب برشلونة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع الأوروغواياني في الدقيقة 59.
ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 62 نقطة من 24 مباراة في الصدارة وقد حقق النادي الكتالوني الفوز في 20 مباراة مقابل تعادلين وخسارتين.
في المقابل يملك فالنسيا 23 نقطة من 24 مباراة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
ويتقدم برشلونة بـ10 نقاط عن ريال مدريد الذي يلعب في وقت لاحق مع ريال بيتيس.
وجاء فوز برشلونة على فالنسيا بعد الخسارة 0/1 أمام ألميريا ثم الفوز 1/0 على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على سانتياغو برنابيو.
وفي آخر 10 مباريات بين برشلونة وفالنسيا في مختلف المسابقات فاز النادي الكتالوني في 6 مباريات.
في المقابل حقق فالنسيا فوزين على برشلونة وتعادل الفريقان في مرتين أيضا.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بيلباو وريال مدريد وإلتشي في الليغا قبل مواجهة ريال مدريد مجددا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على الكامب نو.