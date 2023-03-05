ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يحقق فوزا صعبا على فالنسيا ويبتعد في صدارة الليغا (فيديو)

حقق برشلونة فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على ضيفه فالنسيا في الجولة الـ24 من الليغا ليبتعد في الصدارة اليوم الأحد.

وعلى ملعب كامب نو سجل البرازيلي رافينيا الهدف الوحيد في المباراة من ضربة رأس بعد كرة متقنة من سيرجيو بوسكيتش في الدقيقة 15.