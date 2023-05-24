تيباس يعتذر عن تغريدة هاجم فيها فينيسيوس جونيور

اعتذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" عن تصريحاته بشأن "العنصرية" والهجوم الذي يتعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وهتف جمهور نادي فالنسيا، حيث أقيمت المباراة على ملعب فريقهم المستايا، بعبارة: "الموت الموت لفيني"، بعدما أشار إليهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فضلًا عن تقليدهم لأصوات القردة، والهتاف ضده خارج الملعب قبل بدء المباراة.

وهتفت جماهير فالنسيا كثيرًا ضد فينيسيوس، ووصفته بالقرد، قبل تورطه في شجار مع لاعبي الفريق المنافس، ليُطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد ضربه أحد لاعبي فالنسيا في الدقيقة الـ98.