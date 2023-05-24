تيباس يعتذر عن تغريدة هاجم فيها فينيسيوس جونيور
اعتذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" عن تصريحاته بشأن "العنصرية" والهجوم الذي يتعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.
وهتف جمهور نادي فالنسيا، حيث أقيمت المباراة على ملعب فريقهم المستايا، بعبارة: "الموت الموت لفيني"، بعدما أشار إليهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فضلًا عن تقليدهم لأصوات القردة، والهتاف ضده خارج الملعب قبل بدء المباراة.
وهتفت جماهير فالنسيا كثيرًا ضد فينيسيوس، ووصفته بالقرد، قبل تورطه في شجار مع لاعبي الفريق المنافس، ليُطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد ضربه أحد لاعبي فالنسيا في الدقيقة الـ98.
الأزمة بدأت عندما كتب فينيسيوس بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا على تويتر أن "العنصرية أمر طبيعي في الليغا، وتعتقد رابطة المحترفين أنها أمر طبيعي، وكذلك الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ويشجع الخصوم ذلك... للأسف، البطولة التي كان فيها رونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، تنتمي، اليوم للعنصريين".
وأضاف: "هذه الأمة الجميلة، رحبت بي وأنا أحبها، لكنها قررت أن تصدر للعالم صورة أنها دولة عنصرية، وأعتذر من الإسبانيين الذين لا يوافقون على ذلك، لكن اليوم في البرازيل، تشتهر إسبانيا بأنها دولة للعنصريين".
وردّ تيباس على فينيسيوس بتغريدة قال فيها: "بما أن أولئك الذين يجب أن يشرحوا لك ما يمكن أن تفعله الليغا في حالات العنصرية، حاولنا أن نشرح الأمر لك لكنك لم تأتِ إلى الموعدين اللذين اتفقنا عليهما وطلبتهما أنت شخصيًا، وقبل أن تهين الرابطة وتنتقدها، من الضروري أن تكون مطلعًا بما يكفي فينيسيوس، ولا تسمح لنفسك بالتلاعب، وتأكد من فهمك الكامل لكفاءات كل منا والعمل الذي كنا نقوم به معًا".
ولم يتقبل اللاعب البرازيلي تصريحات تيباس ورد عليه، قائلًا: "مرة أخرى، بدلًا من انتقاد العنصريين، يظهر رئيس الليغا على مواقع التواصل الاجتماعي ليهاجمني.. مهما حاولت التحدث وادعاء أنك لا تقرأ، صورة بطولتك أصبحت مهزوزة، وأنظر إلى الردود على منشورك واندهش"، وختم بالقول: "النأي بنفسك يجعلك مساويًا مع العنصريين، أنا لست صديقك للحديث عن العنصرية، وأريد إجراءات وعقوبات، والهاشتاق لا يحركني".
وبسبب تلك التغريدة تعرَّض خافيير تيباس لهجوم لاذع من الجماهير البرازيلية، وعدد من المسؤولين أبرزهم إدواردو بايس عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والذي وجّه شتائم صريحة لرئيس رابطة الليغا.
وحاول خافيير تيباس تلطيف الأجواء وصرح لصحيفة "غلوبو" البرازيلية، قائلًا: "لم أرغب في مهاجمة فينيسيوس".
واعتذر تيباس، قائلًا: "لكن إذا فهمها معظم الناس بهذه الطريقة، فأنا بحاجة إلى الاعتذار، ولم تكن نيتي مهاجمة اللاعب لقد عبرت عن نفسي بشكل سيئ، في وقت سيئ".
وقال: "نحن نحب فينيسيوس، فأنا شخصيًا أحبه، تغريدتي في تفسيرات خاطئة.. العديد من الناس فسروها بشكل مختلف، يجب أن أعتذر. لا شيء آخر."
وأضاف: "إذا أذيت شخصًا ما وظنوا أنني عنصري، فهذا بعيد كل البعد عن الواقع، وكما قلت من قبل، شجبنا العنصريين، وفعلنا ذلك لأننا لا نريد العنصرية في كرة القدم، ولا نريد عنصرية مع لاعب سيكون نجمًا عالميًا، هو فينيسيوس".
يذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري الإسباني قررت إلغاء البطاقة الحمراء التي تم إشهارها في وجه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا.
وبعد شكوى ريال مدريد قررت لجنة المسابقات رفع البطاقة الحمراء عن فينيسيوس، وإلغاء قرار الحكم بطرده.
وفي نفس السياق قررت اللجنة معاقبة نادي فالنسيا بإغلاق مدرج ماريو كمبس في ملعب مستايا الذي صدرت منه الشتائم العنصرية ضد فينيسيوس، وذلك لخمس مباريات.
كما تم تغريم فالنسيا مبلغ 45 ألف يورو بسبب الهتافات العنصرية ضد مهاجم ريال مدريد.