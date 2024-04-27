محمد عبد المنعم يرد على جدل صورة احتفاله أمام مازيمبي
ردَّ محمد عبد المنعم، نجم النادي الأهلي المصري، على الجدل الذي أثارته صورته بعد هدفه في شباك مازيمبي الكونغولي، في المواجهة التي جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا.
ونجح عبد المنعم في استغلال ركلة ركنية ليخطف هدف التقدم للأهلي بضربة رأس في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريًّا ضخمًا.
لكن بعد الهدف، قام عبد المنعم باحتفال اعتبره كثيرون غير لائق؛ ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبد المنعم عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "الحمدلله على مكسب أمس ويا رب تكمل على خير".
وأضاف: "ثانيا الصورة التي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد المباراة وفسروها بشكل خاطئ، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن وشعرت أنه حصل جلط للجلد وفيه دم بينزف، وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بالألم تصرفت، لم أتوجه بتصرفي هذا ناحية أي أحد في الاستاد".
وتابع: "على فكرة الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي أنا بقوله، وعملت أشعة عليها عقب المباراة وأيضا الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، على علم بالأشعة التي أجريتها، ياريت الناس تتقي ربنا، أنا رجل متربي وماينفعش أعمل غلط بالشكل ده".
وسجل عبد المنعم ووسام أبوعلي وأكرم توفيق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قادت الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه 3-صفر على ضيفه.
وتعادل الأهلي سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
وأصبح الأهلي على بُعد خطوة واحدة من تعزيز رقمه القياسي في البطولة القارية، والتتويج بلقبها للمرة 12.
ويخوض الأهلي مواجهة عربية خالصة في النهائي الخامس له على التوالي، عندما يلتقي الترجي التونسي، الذي كرر، أمس، فوزه 1-صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا، ليتفوق 2-صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.