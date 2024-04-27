محمد عبد المنعم يرد على جدل صورة احتفاله أمام مازيمبي

ردَّ محمد عبد المنعم، نجم النادي الأهلي المصري، على الجدل الذي أثارته صورته بعد هدفه في شباك مازيمبي الكونغولي، في المواجهة التي جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح عبد المنعم في استغلال ركلة ركنية ليخطف هدف التقدم للأهلي بضربة رأس في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريًّا ضخمًا.

لكن بعد الهدف، قام عبد المنعم باحتفال اعتبره كثيرون غير لائق؛ ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.