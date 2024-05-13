مهاجم ذو أصول جزائرية يستعد لخلافة مبابي في باريس سان جيرمان

وأعلن مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، رحيله في مقطع فيديو، يوم الجمعة الماضي، بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبله.

موقع "فوت مركاتو" الفرنسي، نشر تقريرًا، قال فيه إن مسؤولي باريس وضعوا أعينهم نصب ماغنيس أكليوش مهاجم نادي موناكو؛ صاحب الأصول الجزائرية، ليحل مكان مبابي.

وقال الموقع الفرنسي في تقريره: " ماغنيس أكليوش نجم خط هجوم موناكو، بات تحت رادار المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لويس كامبوس".

وأضاف: "باريس سان جيرمان سيعمل على ضم ماغنيس أكليوش صاحب الـ22 عامًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل".