مواعيد مباريات ربع نهائي كأس آسيا

وتأهل، اليوم، كل من اليابان وإيران، بعد الفوز على كل من البحرين وسوريا على الترتيب.

وفي وقت سابق، صعدت منتخبات كل من قطر، الأردن، طاجيكستان، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان، لتتضح بشكل نهائي معالم مباريات دور الـ8 للبطولة القارية.

وتشهد مواجهات ربع النهائي مباريات قوية، إذ يلعب المنتخب الكوري الجنوبي ضد أستراليا، بينما تلعب طاجيكستان ضد الأردن، وتواجه قطر أوزبكستان، وأخيرًا اليابان تواجه إيران.