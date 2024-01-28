لاعبو برشلونة يستقرون على اسم مدربهم الجديد
منذ يوم الأحد، بدأ نادي برشلونة بالفعل في البحث في سوق المدربين للعثور على بديل لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رسميًّا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد الخسارة القاسية أمام فياريال بنتيجة (5-3)، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وذكرت تقارير أن تشافي أعلن قرار رحيله للصحفيين، لكن لم يكن لديه الوقت لإبلاغ لاعبي البارسا، الذين فوجئوا بالأمر.
ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم، فإن لاعبي برشلونة يريدون مدربهم الجديد أن يكون لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان والأسبق للفريق.
وقال التقرير: "إذا تم إجراء استطلاع للرأي في غرفة تبديل الملابس، فسيتم اختيار اسم واحد من قبل الأغلبية: لويس إنريكي مارتينيز، فقد عمل مع العديد من لاعبي الفريق الحاليين في برشلونة وهم يدركون أنه سيكون الشخصية المثالية لقيادة مشروع الموسم المقبل".
وأضاف: "سيرجي روبيرتو وتير شتيغن، كانا يعملان تحت قيادته وفازا معه بدوري أبطال أوروبا عام 2015، بالنسبة لسيرجي روبيرتو، زادت شهرته عندما حوّله ليكون ظهيرًا أيمن في بداية موسم 2015-2016 بعد إصابة داني ألفيس، كانت أعظم لحظاتهما معًا في الانتصار الشهير على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال في موسم 2016-2017".
وتابع التقرير: "بالإضافة إلى القادة، سيكون الشباب أيضًا سعداء بقيادة لويس إنريكي لهم، حيث وصفه بيدري بأنه أفضل مدرب شاهده في مقابلة مع المؤثر إيباي لانوس".
وأشارت الصحيفة: "وفي وقت قيادته لمنتخب إسبانيا درب بيدري، وغافي، وبالدي، وفيران، وإنيغو مارتينيز، وحتى المُعار إريك غارسيا، الذي يجب أن يعود في نهاية الموسم بعد إعارته إلى جيرونا".
وشدد التقرير على أن "العائق أمام هذا الخيار هو أن إنريكي يتأقلم بشكل جيد بالفعل مع باريس سان جيرمان ولديه عقد حتى عام 2025، ويبدو من المستحيل تقريبًا أن يسمح له النادي الباريسي بالرحيل بعد الرهان الكبير عليه لإعطاء دفعة أخرى للمشروع الباريسي".
يذكر أن تشافي تولى تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وخلال تلك المدة قاد الفريق الكتالوني في 122 مباراة، وحقق 76 فوزًا و20 تعادلًا و25 هزيمة.
وتوج تشافي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-23 والسوبر الإسباني.
وبخسارة الأمس يتسع الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 10 نقاط، حيث يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.