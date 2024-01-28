لاعبو برشلونة يستقرون على اسم مدربهم الجديد

منذ يوم الأحد، بدأ نادي برشلونة بالفعل في البحث في سوق المدربين للعثور على بديل لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رسميًّا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد الخسارة القاسية أمام فياريال بنتيجة (5-3)، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير أن تشافي أعلن قرار رحيله للصحفيين، لكن لم يكن لديه الوقت لإبلاغ لاعبي البارسا، الذين فوجئوا بالأمر.

ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم، فإن لاعبي برشلونة يريدون مدربهم الجديد أن يكون لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان والأسبق للفريق.