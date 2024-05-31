جيسوس يجهز مفاجأة للنصر في نهائي كأس الملك
يجهز البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال، لمفاجأة في لقاء النصر مساء اليوم الجمعة على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.
ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.
وقال الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامج (دورينا غير) إن جيسوس يجهز لمفاجأة في لقاء النصر.
وأشار إلى أن خيسوس سيقوم بإشراك لاعب مفاجأة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح أن جيسوس بحسب المعلومات الواردة إليه سيدفع بلاعب مفاجأة في تشكيل الهلال لمباراة النصر دون الإفصاح عن اللاعب الذي يدرس المدرب البرتغالي إشراكه في اللقاء.
في المقابل، أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن جيسوس يفاضل بين خيارين لتعويض غياب اللاعب سيرغي سافيتش للإيقاف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الهلال يفاضل بين محمد كنو أو سلمان الفرج للمشاركة في خط الوسط بجانب البرتغالي روبن نيفيز في مباراة النصر.
وتأكد غياب سافيتش عن مباراة الهلال والنصر لطرده في لقاء الاتحاد بدور نصف النهائي.
ولم يحسم جيسوس المفاضلة بين كنو والفرج، ولكن المصادر داخل الهلال تؤكد أن المفاجأة ستكون في هذا الإطار.