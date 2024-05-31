جيسوس يجهز مفاجأة للنصر في نهائي كأس الملك

يجهز البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال، لمفاجأة في لقاء النصر مساء اليوم الجمعة على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.