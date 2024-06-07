الجزائر تفقد خدمات نجمها في مباراة أوغندا بتصفيات مونديال 2026
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الإصابة ستمنع ياسين براهيمي من المشاركة مع المنتخب الأول أمام أوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كرة القدم 2026 يوم الاثنين المقبل.
وغادر صانع اللعب براهيمي في خسارة الجزائر 2-1 أمام ضيفتها غينيا أمس الخميس، قبل أن يخضع لفحوصات طبية صباح اليوم الجمعة أثبتت إصابته في أوتار الركبة مما سيحرمه من السفر إلى العاصمة الأوغندية كمبالا.
وقال الاتحاد الجزائري للعبة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سيغيب لاعب الوسط ياسين براهيمي عن المباراة المقبلة ضد أوغندا".
وأضاف "لاعب الغرافة (القطري) شعر بآلام في أوتار الركبة خلال المباراة الماضية ضد غينيا، وكشفت الفحوصات الطبية الإضافية التي أجراها صباح الجمعة عن إصابته".
وسمح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لبراهيمي (34 عامًا) بمغادرة معسكر الفريق، وتتقاسم الجزائر صدارة المجموعة السابعة مع غينيا وأوغندا وموزامبيق ولكل منتخب ست نقاط بعد ثلاث مباريات.
وتجرّع المنتخب الجزائري طعم الخسارة (2 ـ 1) أمام ضيفه غينيا في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، وذلك مساء الخميس في أول مباراة رسمية للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس منتخب محاربي الصحراء.
ورفع منتخب غينيا، عقب الفوز رصيده إلى ست نقاط متساويًا مع الجزائر وموزمبيق في صدارة المجموعة السابعة، من ثلاث مباريات لكل منهما.