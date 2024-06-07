الجزائر تفقد خدمات نجمها في مباراة أوغندا بتصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الإصابة ستمنع ياسين براهيمي من المشاركة مع المنتخب الأول أمام أوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كرة القدم 2026 يوم الاثنين المقبل.

وغادر صانع اللعب براهيمي في خسارة الجزائر 2-1 أمام ضيفتها غينيا أمس الخميس، قبل أن يخضع لفحوصات طبية صباح اليوم الجمعة أثبتت إصابته في أوتار الركبة مما سيحرمه من السفر إلى العاصمة الأوغندية كمبالا.