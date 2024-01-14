ماركا: إعصار في موريشيوس يمنع بنزيما من الالتحاق بمعسكر الاتحاد
أصبح موقف الفرنسي كريم بنزيما، غامضا مع انطلاق بعثة فريق نادي الاتحاد السعودي إلى دبي، لإقامة معسكر إعدادي طويل خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن، بسبب انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.
وغادرت صباح اليوم الأحد، بعثة الاتحاد، إلى دبي، للانخراط في معسكر تحضيري ينتهي في 30 من الشهر الجاري.
وجاء الغموض في ظل التقارير التي صدرت أمس في أكثر من وسيلة إعلام عالمية، أبرزها صحيفة "ماركا"؛ إذ قالت إن بنزيما لم يحضر لاستئناف موسم الاتحاد، وبأمر من المدرب غاياردو، لن يشارك بعد الآن في الرحلة التدريبية التي سيجريها الفريق ابتداء من اليوم الأحد في دبي.
فيما قال نيكولو شيرا، الصحفي الإيطالي المتخصّص في سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "إكس": "كريم بنزيما يرغب في الرحيل عن الاتحاد من أجل العودة للعب في كرة القدم الأوروبية".
فيما ذكرت صحيفة "ماركا" أنها تواصلت بشكل عاجل مع حاشية كريم بنزيما، وأوضحت أن اللاعب محاصر في جزر موريشيوس بسبب إعصار، وبالتالي، لم يتمكن بعد من الوصول إلى السعودية، بسبب توقف حركة الطيران.
وشوهد اللاعب في منتصف الأسبوع الماضي وهو يقضي إجازته بالفعل في موريشيوس.
وحتى الآن يلتزم مسؤولو نادي الاتحاد الصمت بشأن موقف اللاعب الفرنسي، ولم يصدروا أي توضيح رسمي حوله سواء من النادي أو من بنزيما ووكلائه.
يذكر أن مسيرة بنزيما مع "العميد" منذ انضمامه إليه في الصيف الماضي لا تسير بشكل جيد؛ إذ ودع الفريق معه كأس العالم للأندية السعودية 2023 من الدور الثاني، فيما يقبع في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة مع مرور 19 جولة من الموسم.