قفزة رونالدو تشعل حماسة لاعبي النصر السعودي قبل مواجهة الرياض (صورة)

تغنى الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي بقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب إحدى لمحاته الرائعة في التدريبات، والتي أعتاد على القيام بها مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها.

وظهر رونالدو بقفزة عالية للغاية وارتقاء مرتفع خلال تدريبات فريقه، التي يستعد من خلالها لمواجهة الرياض، مساء الخميس، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو المعرف بارتقائه العالي لمقابلة الكرات العرضية برأسيات قاتلة، عاد ليكرر فعلته خلال مران العالمي، ما أثار إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.