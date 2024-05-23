قفزة رونالدو تشعل حماسة لاعبي النصر السعودي قبل مواجهة الرياض (صورة)
تغنى الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي بقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب إحدى لمحاته الرائعة في التدريبات، والتي أعتاد على القيام بها مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها.
وظهر رونالدو بقفزة عالية للغاية وارتقاء مرتفع خلال تدريبات فريقه، التي يستعد من خلالها لمواجهة الرياض، مساء الخميس، في دوري روشن السعودي للمحترفين.
رونالدو المعرف بارتقائه العالي لمقابلة الكرات العرضية برأسيات قاتلة، عاد ليكرر فعلته خلال مران العالمي، ما أثار إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما علق الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة "إكس" على الصورة، قائلًا: "لا يملك أجنحة لكنه يطير في السماء".
ويحتفظ رونالدو لنفسه بأرقام قياسية في القفزات الهوائية خلال الكرات العرضية، حيث كان ارتقى لارتفاع بلغ 2.56 متر في إحدى مباريات فريقه الأسبق يوفنتوس الإيطالي ضد سامبدوريا.
كما إن "الدون" يمتلك الرقم القياسي أيضًا بارتفاع بلغ 2.93 متر وذلك خلال مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.
ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفًا.
ويخوض فريق النصر مباراته وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال صاحب الصدارة والمتوج بلقب الدوري السعودي عن الموسم الحالي.
ولعب النصر 32 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات، سجل لاعبوه 94 هدفًا واستقبلت شباكه 38 هدفًا.
أما الرياض فهو في المركز الخامس عشر، برصيد 31 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات و10 تعادلات، فيما نال 15 هزيمة.