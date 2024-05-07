النصر السعودي ينسحب من صفقة لاعب مانشستر يونايتد
كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عن انسحاب نادي النصر السعودي، من صفقة البرازيلي كاسيميرو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكانت شبكة (TEAMtalk) زعمت أن نادي النصر أرسل عرضًا رسميًا للبرازيلي كاسيميرو، للحصول على خدماته، خلال الصيف المقبل.
وأكدت الشبكة، أن عرض النصر ليس الوحيد، فالدولي البرازيلي مطلوب أيضًا في الهلال والأهلي.
وقال المريسل –القريب من إدارة نادي النصر- إن نادي النصر السعودي، لم يفكر في كاسيميرو، ولم يرسل إليه أي عروض.
وسخر المريسل من تلك التقارير قائلا عبر تغريدة له على "إكس": "" تأكدوا يمكن النصر الإماراتي.. النصر السعودي لا يفكر في كاسميرو نهائياً و حكاية وصول عرض رسمي مستحيلة.. انتهى".
وتعرض الدولي البرازيلي (32 عاما) لانتقادات لاذعة خلال تحليل مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، وذلك في أمسية السقوط المهين للشياطين الحمر برباعية نظيفة أمام كريستال بالاس، أمس الإثنين، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واكتسح كريستال بالاس شباك ضيفه المتعثر خلال الموسم الحالي بأربعة أهداف، ليرتقي إلى المركز 14 برصيد 43 نقطة، فيما تراجع المان يونايتد إلى المركز الثامن بـ 54 نقطة، ليبقى خارج دائرة الأندية المنافسة على المشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية الموسم القادم.
وقدم قائد مانشستر يونايتد كاسيميرو واحدة من أسوأ مبارياته منذ انتقاله للفريق في صائفة 2022، محققا رقما قياسيا سلبيا غير مسبوق.
وبحسب مواقع التقييم والإحصاء، تمت مراوغة كاسيميرو 8 مرات من قبل لاعبي كريستال بالاس، وهو أعلى معدل مراوغات للاعب خط الوسط البرازيلي طوال المواسم التي قضاها في ملعب أولد ترافورد مدافعا عن ألوان فريق الشياطين الحمر.