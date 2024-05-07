النصر السعودي ينسحب من صفقة لاعب مانشستر يونايتد

وكانت شبكة (TEAMtalk) زعمت أن نادي النصر أرسل عرضًا رسميًا للبرازيلي كاسيميرو، للحصول على خدماته، خلال الصيف المقبل.

وأكدت الشبكة، أن عرض النصر ليس الوحيد، فالدولي البرازيلي مطلوب أيضًا في الهلال والأهلي.

وقال المريسل –القريب من إدارة نادي النصر- إن نادي النصر السعودي، لم يفكر في كاسيميرو، ولم يرسل إليه أي عروض.

وسخر المريسل من تلك التقارير قائلا عبر تغريدة له على "إكس": "" تأكدوا يمكن النصر الإماراتي.. النصر السعودي لا يفكر في كاسميرو نهائياً و حكاية وصول عرض رسمي مستحيلة.. انتهى".