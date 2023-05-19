أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي
قال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إن مانشستر سيتي أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.
وذكر أرتيتا اليوم الجمعة: "مانشستر سيتي أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، انظروا ماذا فعلوا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا يظهر مستوى الدوري، هذا الفريق قادر على حصد ما بين 105 إلى 115 نقطة إذا أرادوا، ولكن لم يحققوا ذلك لجودة الدوري".
وعن قدرة آرسنال على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في كل موسم قال المدرب الإسباني: "أظهرنا ذلك هذا الموسم، ولا نزال متواجدين، مع تبقي مباراتين يمكن أن نصبح البطل أمام -ربما- أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، منافستنا في الموسم المقبل تتعلق بما نقوم بما وكيف سنتطور".
وعما إذا كان آرسنال يمكن أن يستغل ألم هذا الموسم كحافز للموسم المقبل قال أرتيتا: "لا أعرف ما هو الألم، هناك العديد من اللحظات التي نشعر بالسعادة بما قمنا به خلالها، الألم جزء من كرة القدم، ما يؤلم ألا تلعب بالصورة الصحيحة، وهذا ما نحاول القيام به كل يوم".
وتصدر آرسنال لفترات طويلة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكنه فقد العديد من النقاط في الجولات الأخيرة في الوقت الذي حقق فيه مانشستر سيتي سلسلة انتصارات متتالية ليقفز السيتي إلى صدارة الترتيب.
ويملك مانشستر سيتي 85 نقطة من 35 مباراة مقابل 81 نقطة لآرسنال من 36 مباراة في المركز الثاني. وسيضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي حال الحصول على 3 نقاط من 3 جولات.