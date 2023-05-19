أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إن مانشستر سيتي أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وذكر أرتيتا اليوم الجمعة: "مانشستر سيتي أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، انظروا ماذا فعلوا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا يظهر مستوى الدوري، هذا الفريق قادر على حصد ما بين 105 إلى 115 نقطة إذا أرادوا، ولكن لم يحققوا ذلك لجودة الدوري".

وعن قدرة آرسنال على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في كل موسم قال المدرب الإسباني: "أظهرنا ذلك هذا الموسم، ولا نزال متواجدين، مع تبقي مباراتين يمكن أن نصبح البطل أمام -ربما- أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، منافستنا في الموسم المقبل تتعلق بما نقوم بما وكيف سنتطور".