محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على برايتون (فيديو)

تقدم برايتون أولا بهدف لداني ويلبك، ثم تعادل لويس دياز لليفربول، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفا حاسما في الشوط الثاني.

وصنع صلاح هدفا آخر للويس دياز، لكن الحكم ألغاه، لتنتهي المباراة 2/1.