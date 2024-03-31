محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على برايتون (فيديو)
ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز
حقق ليفربول فوزا صعبا للغاية على ضيفه برايتون بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين ليفربول بالفوز لنجمه المصري محمد صلاح، الذي ساهم في الهدف الأول ثم سجل بنفسه هدف الفوز.
ويتصدر ليفربول المسابقة بـ 67 نقطة قبل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بعد قليل، فيما يحتل برايتون المركز التاسع بـ42 نقطة.
تقدم برايتون أولا بهدف لداني ويلبك، ثم تعادل لويس دياز لليفربول، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفا حاسما في الشوط الثاني.
وصنع صلاح هدفا آخر للويس دياز، لكن الحكم ألغاه، لتنتهي المباراة 2/1.