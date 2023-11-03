ريبيكا ويلش تدخل التاريخ كأول حكمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الحكمة صاحبة الـ 39 عامًا أول حكمة لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تقوم بدور الحكم الرابع في مباراة السبت بين فولهام ومانشستر يونايتد على ملعب كرافن كوتيدج.

وقالت: "ريبيكا ويلش حققت صعودا سريعا في صفوف التحكيم العام الماضي، عندما تولت إدارة مباراة برمنغهام سيتي وبريستون نورث في يناير الماضي، لتصبح أول سيدة تحكم بطولة دوري الدرجة الأولى".

كما تولت ويلش مسؤولية إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في عامي 2017 و2020.

وتمت ترقيتها إلى فئة النخبة من الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ذلك العام عندما تركت وظيفتها كمسؤولة في الخدمة الصحية الوطنية.