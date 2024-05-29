برشلونة يصارع لضم جوهرة جديدة

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة دخل في منافسة قوية لضم جورثي موكيو صاحب الـ16عاما ولاعب نادي جينت البلجيكي.

وتردد في بلجيكا أن برشلونة بدأ اتصالات للتوقيع مع جورثي موكيو، الذي انتهى عقده مع ناديه، ويمكن أن ينضم اليه في انتقال مجاني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو"، فإن بعد العاصفة الناتجة عن رحيل تشافي هيرنانديز وفي ظل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها البارسا، يسعى النادي الكتالوني لاقتناص لاعبين شباب كرهان مستقبلي نظراً لاستحالة إجراء تعاقدات كبيرة للمشروع الحالي.