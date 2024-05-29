برشلونة يصارع لضم جوهرة جديدة
كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة دخل في منافسة قوية لضم جورثي موكيو صاحب الـ16عاما ولاعب نادي جينت البلجيكي.
وتردد في بلجيكا أن برشلونة بدأ اتصالات للتوقيع مع جورثي موكيو، الذي انتهى عقده مع ناديه، ويمكن أن ينضم اليه في انتقال مجاني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو"، فإن بعد العاصفة الناتجة عن رحيل تشافي هيرنانديز وفي ظل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها البارسا، يسعى النادي الكتالوني لاقتناص لاعبين شباب كرهان مستقبلي نظراً لاستحالة إجراء تعاقدات كبيرة للمشروع الحالي.
وأضافت: "لذك وجه برشلونة اهتمامه تجاه جورثي موكيو، المدافع البالغ من العمر 16 عامًا والذي يلعب في نادي جينت البلجيكي ويعتبر لاعبا أساسيا في الفئات العمرية لمنتخب بلجيكا"، حيث أكد التقرير بأن الصفقة على وشك الحسم.
وأوضح التقرير، أن اللاعب يعد إحدى الجواهر التي تحظى بمتابعة واسعة في السوق الأوروبية.
وأوضح التقرير: "عدة أندية أوروبية مهتمة باللاعب الشاب أبرزها مانشستر سيتي وروما، وبرشلونة يحاول إقناعه بالمشروع الرياضي والاعتماد على الشباب كما حدث مع كوبارسي ولامين يامال وغيرهما".
كما ذكر التقرير أن البلوغرانا ينتظر رد عائلة اللاعب وهم يريدون تسريع العملية، إذا كان اللاعب يُفضّل المال فإن فرص الكتالوني في التعاقد معه ستكون أقل؛ لأن هناك أندية ستدفع أكثر.
وأكدت "ريليفو" أن اللاعب تواجد في برشلونة أخيرا، وكانت هذه هي الفرصة الأولى للاتصال بين وكلاء اللاعب، وممثلي النادي الكتالوني.