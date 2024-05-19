رد حاسم من رياض محرز عن أزمته مع مدرب الأهلي السعودي (فيديو)

كشف الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، عن حقيقة وجود أزمة مع مدربه الألماني ماتياس يايسله، بسبب تأخره أخيرا عن التدريبات.

وقاد محرز فريقه الأهلي، لتحقيق فوز عريض على نظيره أبها بخماسية مقابل هدف واحد، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء السبت.

النجم الجزائري نجح في قيادة "الراقي" لاقتناص البطاقة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأيضًا ضمان المشاركة في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل.

وعقب المباراة في المنطقة الإعلامية، وجه أحد الإعلاميين سؤالا لمحرز بشأن ما تردد عن وجود أزمة بينه وبين المدرب بسبب تأخره عن التدريبات، ليرد وهو يضحك: "ما هذا السؤال؟ من فضلك ماذا تعتقد أنني سأقول؟ نعم لقد تأخرت في التدريب!، حتى إذا تأخرت فالأمر بيننا، ولكن لم أسمع هذه القصة أبدًا".