رد حاسم من رياض محرز عن أزمته مع مدرب الأهلي السعودي (فيديو)
كشف الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، عن حقيقة وجود أزمة مع مدربه الألماني ماتياس يايسله، بسبب تأخره أخيرا عن التدريبات.
وقاد محرز فريقه الأهلي، لتحقيق فوز عريض على نظيره أبها بخماسية مقابل هدف واحد، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء السبت.
النجم الجزائري نجح في قيادة "الراقي" لاقتناص البطاقة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأيضًا ضمان المشاركة في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل.
وعقب المباراة في المنطقة الإعلامية، وجه أحد الإعلاميين سؤالا لمحرز بشأن ما تردد عن وجود أزمة بينه وبين المدرب بسبب تأخره عن التدريبات، ليرد وهو يضحك: "ما هذا السؤال؟ من فضلك ماذا تعتقد أنني سأقول؟ نعم لقد تأخرت في التدريب!، حتى إذا تأخرت فالأمر بيننا، ولكن لم أسمع هذه القصة أبدًا".
وعن رؤيته لفريقه في الموسم الحالي، أشار: "أعتقد أن الموسم كان جيدًا، وحصلنا على المكان الذي نستحقه وهو المركز الثالث، ولا أعتقد أننا هذا الموسم جيدون بالقدر الكافي للمنافسة على اللقب مع فريقي القمة، ولكننا قدمنا عملا جيدا للحفاظ على المركز الثالث، والأمر لم يكن سهلًا، والموسم المقبل إن شاء الله سيكون أفضل".
وبسؤاله عن مدى احتياج "الراقي" للاعبين جدد الموسم المقبل، أجاب: "لا أستطيع الخوض في احتياجات الأهلي من لاعبين الموسم المقبل، أعتقد أننا نمتلك فريقا جيدا، ونحن بحاجة فقط إلى القيام بعمل جيد الموسم المقبل".
واختتم رياض محرز تصريحاته، قائلا: "سعداء بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، سنبلي بلاء حسنًا وسنفوز باللقب".
فوز الأمس رفع رصيد الأهلي إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.
في المقابل، توقف رصيد أبها عند النقطة 29 في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز السادس عشر، ليتأزم موقف الفريقين، وأصبحا قريبين من اللحاق بالحزم الى دوري الدرجة الأولى.
والفوز هو الثاني على التوالي للأهلي، بعد الخسارة أمام الهلال 2-1؛ إذ فاز بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية أمام الشباب.