ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك "رونالدو" الجديد
واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، كتابة التاريخ خلال الموسم الجاري بعد تسجيله "هاتريك" جديدا في شباك أبها خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.
وسجل رونالدو ثلاثة أهداف وصنع هدفين، ليقود النصر لفوز عريض 8-صفر على أبها.
ونجح رونالدو بفضل هذه الثلاثية أيضًا في تعزيز مركزه الأول لجدول ترتيب أفضل هدافي الدوري السعودي بمجموع 29 هدفًا، مبتعدًا بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الذي يملك 22 هدفًا.
وبتسجيله ركلتين حرتين مباشرتين في شباك أبها، أصبح في رصيد رونالدو 63 ضربة حرة مباشرة طيلة مسيرته، متجاوزًا أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 62 ركلة حرة مع مختلف الأندية التي لعب لها على غرار نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني والمنتخب الأرجنتيني.
كما أن رونالدو وبتسجيله "هاتريك" في شباك أبها، فقد تمكن من الوصول إلى هدفه رقم 36 في 35 مباراة لعبها بكل المسابقات مع نادي النصر خلال الموسم الحالي.
واستطاع رونالدو أن يسجل كذلك هدفه الـ56 في 48 مباراة فقط لعبها مع النادي السعودي منذ انضمامه إليه أواخر عام 2022 قادمًا من مانشستر يونايتد.
ورفع النصر رصيده بهذا الانتصار العريض إلى 62 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، متأخرا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.
فيما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرا بفارق نقطتين عن مراكز النجاة من الهبوط.