ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك "رونالدو" الجديد

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، كتابة التاريخ خلال الموسم الجاري بعد تسجيله "هاتريك" جديدا في شباك أبها خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف وصنع هدفين، ليقود النصر لفوز عريض 8-صفر على أبها.

ونجح رونالدو بفضل هذه الثلاثية أيضًا في تعزيز مركزه الأول لجدول ترتيب أفضل هدافي الدوري السعودي بمجموع 29 هدفًا، مبتعدًا بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الذي يملك 22 هدفًا.