أول تعليق من ناصر الخليفي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

أقر رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي بأن الحظ لعب دورا مهما في خروج فريقه من سباق دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف نهائي المسابقة.

وفي تصريحات آنية لكنال + (+ CANAL) عقب المباراة، قال الخليفي: "كنا نستحق أفضل هذه الليلة، الكرة لم تكن تريد أن تعبر الخط وتدخل، والحظ لعب دورا في خسارتنا ومغادرتنا للسباق".

وتابع الخليفي قوله: "الخسارة صعبة جداً، هنيئا لدورتموند.. نشعر بخيبة أمل لجماهيرنا، ولكن ينبغي علينا أن نتقبل الأمر، في بعض الأحيان لا تكون الأمور عادلة ولكن يجب تقبلها".