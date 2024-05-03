يامال يظهر بملابس مكتوب عليها بالعربية (صورة)

وحظيت صورة يامال مع جدته وبملابس تحمل عبارات بالعربية بإعجاب الآلاف من المتابعين في ظرف دقائق معدودة؛ مما يظهر الشعبية التي يحظى بها خصوصا بين جماهير النادي الكتالوني.

وخاض لامين يامال الذي ينتهي عقده مع برشلونة في 30 يونيو 2026، خلال الموسم الحالي 45 مباراة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز وسجل 5 أهداف فيما قدم 6 تمريرات حاسمة.