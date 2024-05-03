يامال يظهر بملابس مكتوب عليها بالعربية (صورة)
يحظى نجم برشلونة الواعد بمتابعة الملايين من المعجبين على منصات التواصل
ظهر النجم الإسباني من أصول مغربية، لامين يامال بصورة جديدة على حسابه في منصة "إنستغرام"، وذلك بارتداء ملابس كتبت عليها عبارات باللغة العربية.
وتناقل معجبو اللاعب على منصة "إنستغرام" صورة لنجم برشلونة وهو يجلس مع جدته للأب، فيما كان يرتدي قميصا وسروالا يحملان عبارة "مكتوب" باللغة العربية.
وحظيت صورة يامال مع جدته وبملابس تحمل عبارات بالعربية بإعجاب الآلاف من المتابعين في ظرف دقائق معدودة؛ مما يظهر الشعبية التي يحظى بها خصوصا بين جماهير النادي الكتالوني.
وخاض لامين يامال الذي ينتهي عقده مع برشلونة في 30 يونيو 2026، خلال الموسم الحالي 45 مباراة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز وسجل 5 أهداف فيما قدم 6 تمريرات حاسمة.