نحاول ألا نتورط.. فاران يعلق على تصريحات كريستيانو رونالدو
علق المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد على تصريحات زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بيرس مورجان.
وقال رونالدو، إنه شعر بالخيانة من مانشستر يونايتد، وإنه لا يحترم مدربه إريك تين هاغ؛ لأنه يعتقد أن المدرب الهولندي لا يحترمه.
وقال فاران، اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها شبكة "أوروبا 1" الفرنسية: "من الواضح أن الأمر يؤثر علينا، نحن نتابع ما يحدث وما يقال، نحاول تهدئة الوضع بطريقتنا الخاصة، نحاول ألا نتورط كثيرا فيه".
وأضاف الدولي الفرنسي: "عندما يكون نجما مثل كريستيانو رونالدو، فإن الأمر أكبر من ذلك، نحاول أن نأخذ الأمر بعيدا، أي أننا لا نحاول تغيير الوضع بمفردنا، فنحن جزء من مجموعة، ما أريده هو الأفضل لفريقي؛ لذا مهما كان القرار، كلاعبين، سوف نقبله ونقدم أفضل ما لدينا".
استبعاد رونالدو
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن مديري مجموعة لاعبي مانشستر يونايتد على تطبيق "واتساب" استبعدوا رونالدو.
وأضافت الصحيفة إلى أن هاري ماغواير وسكوت مكتوميناي مسؤولين عن استبعاد رونالدو من المجموعة الخاصة بلاعبي الفريق الإنجليزي.
ومن المقرر أن يعود مانشستر يونايتد للمباريات في 26 ديسمبر، أي بعد ستة أيام من إقامة المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.
وكانت شبكة "ESPN" العالمية قد كشفت أن إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد طالب إدارة ناديه بألا يعود كريستيانو رونالدو مجددا للفريق.
وأشارت إلى أن اجتماع تين هاغ وريتشارد أرنولد وجويل جليزر المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد خلُص إلى صعوبة عودة رونالدو للمشاركة مع نادي مانشستر يونايتد مجددا بعد نهاية كأس العالم 2022.