نحاول ألا نتورط.. فاران يعلق على تصريحات كريستيانو رونالدو

وقال فاران، اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها شبكة "أوروبا 1" الفرنسية: "من الواضح أن الأمر يؤثر علينا، نحن نتابع ما يحدث وما يقال، نحاول تهدئة الوضع بطريقتنا الخاصة، نحاول ألا نتورط كثيرا فيه".

وأضاف الدولي الفرنسي: "عندما يكون نجما مثل كريستيانو رونالدو، فإن الأمر أكبر من ذلك، نحاول أن نأخذ الأمر بعيدا، أي أننا لا نحاول تغيير الوضع بمفردنا، فنحن جزء من مجموعة، ما أريده هو الأفضل لفريقي؛ لذا مهما كان القرار، كلاعبين، سوف نقبله ونقدم أفضل ما لدينا".