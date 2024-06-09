كوليبالي: انضممت للهلال للفوز بالبطولات وصناعة التاريخ
أشاد السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم نادي الهلال السعودي، بمستوى الدوري السعودي، مؤكدا على شعوره بالسعادة الكبيرة لاتخاذه هذه الخطوة باللعب مع "الزعيم".
الهلال توّج بثلاثية "دوري روشن للمحترفين، السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين"، في موسم 2023-2024، ودون أي هزيمة.
وقال كوليبالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"، اليوم الأحد: "في البداية، لم يكن أحد يعرف الكثير عن الدوري السعودي. لقد كان قرارًا كبيرًا بالنسبة لي، ولكن عندما رأيت لاعبين مثل رونالدو وكريم بنزيما ونغولو كانتي، يقومون بهذه التحركات، اتخذت أنا أيضًا قراري".
وأضاف: "لقد أمضيت عامًا صعبًا في تشيلسي، وأردت أن أرى شيئًا آخر، عندما اتصلوا بي، درست عن النادي، وأنا سعيد حقًا لوجودي هنا اليوم".
وتابع: "عندما أتيت، كنت أعتقد أن هذا الدوري سيكون أسهل من غيره، لكنني فوجئت بمستوى زملائي في الفريق، وفوجئت بمستوى الدوري، حتى الأندية التي لا تضم لاعبين كبارًا لديهم لاعبون جيدون جدًا - ومن الصعب اللعب ضدهم جميعًا. المستوى ليس نفسه في أوروبا، ولكن بمرور الوقت سيصل؛ لأن اللاعبين سيحبون المجيء وتحسين الدوري".
ساهم عدد من اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى كوليبالي في فوز الهلال باللقب، ومن بينهم ألكسندر ميتروفيتش من فولهام، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون واندررز.
وعن اللعب بجوار البرازيل نيمار داسيلفا، أوضح: "نيمار لاعب مهم حقًا بالنسبة لنا، أطلق عليه اسم ماجيا (Magia) - الساحر - لأنه يمتلك الكثير من السحر في قدميه، إنه رائع عندما يلمس الكرة".
واختتم كوليبالي: "عندما فزنا بـ12 مباراة متتالية، كنا نفكر في ذلك الرقم القياسي، أردنا أن نصنع قصة عالمية، لقد جئت إلى هنا للفوز بالبطولات وصنع التاريخ، وقد فعلناها".
يذكر أن كوليبالي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب معه موسما رياضيا واحدا فقط.