كوليبالي: انضممت للهلال للفوز بالبطولات وصناعة التاريخ

أشاد السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم نادي الهلال السعودي، بمستوى الدوري السعودي، مؤكدا على شعوره بالسعادة الكبيرة لاتخاذه هذه الخطوة باللعب مع "الزعيم".

الهلال توّج بثلاثية "دوري روشن للمحترفين، السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين"، في موسم 2023-2024، ودون أي هزيمة.

وقال كوليبالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"، اليوم الأحد: "في البداية، لم يكن أحد يعرف الكثير عن الدوري السعودي. لقد كان قرارًا كبيرًا بالنسبة لي، ولكن عندما رأيت لاعبين مثل رونالدو وكريم بنزيما ونغولو كانتي، يقومون بهذه التحركات، اتخذت أنا أيضًا قراري".

وأضاف: "لقد أمضيت عامًا صعبًا في تشيلسي، وأردت أن أرى شيئًا آخر، عندما اتصلوا بي، درست عن النادي، وأنا سعيد حقًا لوجودي هنا اليوم".