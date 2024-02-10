ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يوجه ضربة لصلاح
عاد النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، لممارسة هوايته بعدما سجل ثنائية لفريقه في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي المتاز.
وسجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 71 من الشوط الثاني للمباراة، وجاء الثاني في الدقيقة 85.
ورفع هالاند رصيده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي إلى 16 هدفا، ويأتي خلفه الثنائي سولانكي، نجم بورنموث، ومحمد صلاح، نجم ليفربول، برصيد 14 هدفا، ثم سون هيونغ مين، نجم توتنهام، برصيد 12 هدفا.
ويعد هذا الهدف الأول هو الأول للنجم النرويجي في عام 2024، وأيضا الأول له منذ شهرين بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.
هالاند ساهم أيضا في 26 هدفاً خلال 25 مباراة هذا الموسم.
ويحتل السيتي المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.
ويمر السيتي بمسيرة رائعة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات متتالية في كل المسابقات، ويسعى بقوة لتكرار موسمه الماضي التاريخي الذي حقق فيه الثلاثية.
بينما يحتل إيفرتون المركز الـ18 برصيد 19 نقطة بعد خصم 10 نقاط من رصيده ويحاول العودة من تلك الانتكاسة قبل اقتراب الدوري من نهايته.