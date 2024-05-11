خمسة نجوم من الهلال "في خطر" قبل مواجهة النصر السعودي

يواجه خمسة لاعبين من نادي الهلال السعوي، خطر الإيقاف خلال مواجهة النصر بالجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

ومن الممكن أن يحسم الهلال اللقب حين يستضيف الحزم متذيل الترتيب، اليوم السبت.

ويلعب النصر مع غريمه الهلال في 17 مايو الجاري في الدوري، قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس ملك السعودية، الذي لم يتم الإعلان عن موعده بشكل رسمي حتى الآن.

ويدخل الهلال مباراة الحزم مع وجود خمسة لاعبين مهددين بالإيقاف أمام النصر في حال حصولهم على بطاقة صفراء، وهم: كاليدو كوليبالي، وعلي البليهي، ومالكوم، وميشيل، وصالح الشهري.