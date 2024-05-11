خمسة نجوم من الهلال "في خطر" قبل مواجهة النصر السعودي
يواجه خمسة لاعبين من نادي الهلال السعوي، خطر الإيقاف خلال مواجهة النصر بالجولة القادمة من دوري روشن السعودي.
ومن الممكن أن يحسم الهلال اللقب حين يستضيف الحزم متذيل الترتيب، اليوم السبت.
ويلعب النصر مع غريمه الهلال في 17 مايو الجاري في الدوري، قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس ملك السعودية، الذي لم يتم الإعلان عن موعده بشكل رسمي حتى الآن.
ويدخل الهلال مباراة الحزم مع وجود خمسة لاعبين مهددين بالإيقاف أمام النصر في حال حصولهم على بطاقة صفراء، وهم: كاليدو كوليبالي، وعلي البليهي، ومالكوم، وميشيل، وصالح الشهري.
وستتجه جماهير الهلال لمدرجات ملعب الممكلة أرينا، اليوم السبت، استعدادا للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث يحتاج فريق المدرب جورجي جيسوس للفوز أو التعادل عند استضافة الحزم.
وبدا حسم الهلال للقب مسألة وقت، بعد سلسلة انتصاراته الممتدة، منذ تعادله مع ضمك في سبتمبر، ليحقق 24 فوزا متتاليا في الدوري؛ ما جعله يتقدم بفارق 9 نقاط على النصر أقرب منافسيه، ويكون على بعد 90 دقيقة من تحقيق اللقب السادس في ثماني سنوات.
وجمع الهلال 86 نقطة، وفي حال حصوله على نقطة واحدة، إذا تعادل، سيجمع 87، وهو عدد النقاط الذي لن يستطيع النصر الوصول إليه إذا فاز في مبارياته المتبقية.
ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته واستمرار هيمنته على الأرقام القياسية في الدوري، بعدما سجل لاعبوه 91 هدفا، ليكون أفضل خط هجوم في المسابقة.