مارك كلاتنبرغ: نيوكاسل تعرض للسرقة أمام باريس سان جيرمان
يرى الخبير التحكيمي الإنجليزي مارك كلاتنبورغ أن نيوكاسل لديه كل الحق في الشعور بالسرقة بعد ضربة الجزاء المثيرة المحتسبة لباريس سان جيرمان.
وقال كلاتنبورغ إنه لم يكن ينبغي منح كيليان مبابي فرصة تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.
وأثار الحكم سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022، وتوماش كوياتكوفسكي حكم تقنية الـ "VAR" الجدل باحتساب ضربة جزاء لباريس سان جيرمان.
ويعتقد كلاتنبورغ أن الحكمين ذوا خبرة ويحظيان باحترام كبير، لكن هذا يجب أن يعتبر خطأً فادحًا من جانبهما.
وأضاف: "كل ما نطلبه هو أن يكون حكامنا وحكام الفيديو المساعدون أقوياء بقدر ما يكونون متسقين في اتخاذ قراراتهم".
وأوضح أنه في وقت سابق من المباراة ضربت الكرة لويس مايلي في فخذه ثم ارتدت إلى ذراعه التي كانت بعيدة قليلًا عن جسده.
لكن كوياتكوفسكي قرر عدم إرسال مراجعة اللقطة عبر الشاشة.
وبحسب كلاتنبورغ فإن احتساب ضربة الجزاء لباريس سان جيرمان يتعارض مع كافة توجيهات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكان ذلك على حساب نيوكاسل الذي دفع الثمن.
وبتعادلهما يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 7 نقاط ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر بروسيا دورتموند، مقابل 5 نقاط لنيوكاسل.
وفي الجولة الأخيرة يسافر باريس سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند، ويستضيف نيوكاسل منافسه ميلان.
وفي مباراتي الذهاب فاز باريس سان جيرمان 2/0 على بروسيا دورتموند، وتعادل نيوكاسل سلبيًّا مع ميلان.