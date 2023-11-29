مارك كلاتنبرغ: نيوكاسل تعرض للسرقة أمام باريس سان جيرمان

ويعتقد كلاتنبورغ أن الحكمين ذوا خبرة ويحظيان باحترام كبير، لكن هذا يجب أن يعتبر خطأً فادحًا من جانبهما.

وأضاف: "كل ما نطلبه هو أن يكون حكامنا وحكام الفيديو المساعدون أقوياء بقدر ما يكونون متسقين في اتخاذ قراراتهم".

وأوضح أنه في وقت سابق من المباراة ضربت الكرة لويس مايلي في فخذه ثم ارتدت إلى ذراعه التي كانت بعيدة قليلًا عن جسده.

لكن كوياتكوفسكي قرر عدم إرسال مراجعة اللقطة عبر الشاشة.