رفض استئناف ريال مدريد على طرد بيلينغهام

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفض استئناف ريال مدريد بعد طرده أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وطرد الحكم خيسوس خيل مانزانو الإنجليزي بيلينغهام بسبب احتجاجه على عدم احتساب هدف سجله اللاعب بعد صافرة نهاية المباراة.

وبعد ذلك تقرر إيقاف بيلينغهام مباراتين في الدوري الإسباني، وهو ما دفع ريال مدريد لتقديم استئناف.

لكن تم رفض استئناف ريال مدريد ما يعني تأكد غياب بيلينغهام عن مواجهتي سلتا فيغو وأوساسونا.

وكتب مانزانو في تقريره أن بيلينغهام خاطبه " بأسلوب عدواني وصراخي" لذلك تم تطبيق المادة 124 من قانون الانضباط على اللاعب والتي تعاقب على "مخاطبة الحكم بموقف الازدراء أو عدم الاعتبار".