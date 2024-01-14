نيجيريا تتعثر في افتتاح مبارياتها بأمم أفريقيا بالتعادل أمام غينيا الاستوائية (فيديو)

تقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة 36، حيث هيأ خوسيه ماتشين الكرة إلى إيبان سلفادور الذي أرسل تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى السفلية للحارس ستانلي نوابيلي الذي اكتفى بمشاهدتها تهز شباكه.

وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2023، عن طريق ضربة رأس رائعة.

وفجر منتخب غينيا الاستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2013.