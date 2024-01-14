نيجيريا تتعثر في افتتاح مبارياتها بأمم أفريقيا بالتعادل أمام غينيا الاستوائية (فيديو)
اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
تقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة 36، حيث هيأ خوسيه ماتشين الكرة إلى إيبان سلفادور الذي أرسل تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى السفلية للحارس ستانلي نوابيلي الذي اكتفى بمشاهدتها تهز شباكه.
وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2023، عن طريق ضربة رأس رائعة.
وفجر منتخب غينيا الاستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2013.
وكانت منافسات المجموعة الأولى بدأت بفوز منتخب كوت ديفوار منظم البطولة على غينيا بيساو بنتيجة 2 - صفر يوم السبت في مباراة الافتتاح.
وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صداما قويا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريا بنفس اليوم.