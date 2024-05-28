الأهلي المصري يستقر على أولى صفقاته الجديدة

وقام مسؤولو الأهلي بعرض اسم اللاعب على الجهاز الفني ضمن مجموعة من اللاعبين المحليين في مركز رأس الحربة ولكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منح الموافقة على ضم أسامة فيصل.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا لتدعيم خط الهجوم، خاصة أنه لفت أنظار الجهاز الفني في المرحلة الماضية.

ويستعد أسامة فيصل لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب المصري بعدما حضر في اختيارات القائمة المبدئية التي أرسلها البرازيلي روغيرو ميكالي المدير الفني للفراعنة.