الأهلي المصري يستقر على أولى صفقاته الجديدة
استقر الأهلي المصري على أولى صفقاته الجديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرغب الأهلي في تدعيم خط الهجوم بعنصر محلي بجانب لاعب أجنبي في ظل احتمالية رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" عن توصل مسؤولي القلعة الحمراء إلى اتفاق مع أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي المصري، ونادي البنك الأهلي، لضمه في الموسم المقبل.
وقام مسؤولو الأهلي بعرض اسم اللاعب على الجهاز الفني ضمن مجموعة من اللاعبين المحليين في مركز رأس الحربة ولكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منح الموافقة على ضم أسامة فيصل.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا لتدعيم خط الهجوم، خاصة أنه لفت أنظار الجهاز الفني في المرحلة الماضية.
ويستعد أسامة فيصل لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب المصري بعدما حضر في اختيارات القائمة المبدئية التي أرسلها البرازيلي روغيرو ميكالي المدير الفني للفراعنة.