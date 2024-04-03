"غولر الجديد".. خطة ريال مدريد تؤتي ثمارها مع النجم التركي (صور)
مع رسالة "لا أيام راحة"، نشر أردا غولر، نجم ريال مدريد، صورتين على حسابه عبر منصة "إنستغرام" وهو يتدرب دون راحة في صالة الألعاب الرياضية، رغم منح كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، يومين راحة للاعبين بعد الفوز على أتلتيك، حيث يمكننا بالفعل أن نرى أن خطة تعزيز لياقته البدنية تؤتي ثمارها.
وقالت صحيفة "ماركا" في تعليقها على الصور: "يتمتع غولر بالعديد من المزايا الكروية ولهذا السبب اختاره ريال مدريد، لكنه كان بحاجة أيضًا، نظرًا لعمره وبنيته البدنية، إلى تحسين لياقته البدنية ليكون أكثر قدرة على المنافسة ويكون قادرًا على تحقيق أقصى استفادة من كل المواهب التي يمتلكها، كما هو الحال مع رودريغو وإبراهيم دياز، لقد مر كلاهما بالفعل بعملية تحسين اللياقة البدنية التي يمر بها غولر".
وأضافت: "يلتزم لاعب الوسط التركي (1.75 متر و70 كغم) بخطة محددة لاكتساب كتلة عضلية تسمح له بتحمل جميع الأحمال والطلبات على أعلى مستوى من كرة القدم الاحترافية، محاولًا أيضًا تجنب المزيد من الإصابات، التي نسبت جزئيًا إلى لياقته البدنية والتي عاقبته خلال جزء كبير من الموسم، وتولى أنطونيو بينتوس مسؤولية التحضير البدني، وبدأ العمل يؤتي ثماره، حيث أصبحت قوته البدنية أكبر وساعات صالة الألعاب الرياضية تؤتي ثمارها بالفعل، والصورة تظهر التغيير الجسدي في ذراعيه وساقيه بشكل واضح".
غولر الذي انضم إلى ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو، عانى من عدم التأقلم مع حدة التدريبات التي يتبعها النادي الملكي، ما جعله يتعرض لإصابتين متتاليتين منعته من المشاركة مع الفريق في أي مباراة ودية في الموسم التحضيري للنادي الملكي وأيضًا في المباريات الرسمية منذ بداية الموسم.
ولكن تغير موقف اللاعب، مؤخرًا، وشارك في عدة دقائق أظهرت مدى جودته في تسجيل الأهداف والمراوغات.