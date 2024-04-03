"غولر الجديد".. خطة ريال مدريد تؤتي ثمارها مع النجم التركي (صور)

مع رسالة "لا أيام راحة"، نشر أردا غولر، نجم ريال مدريد، صورتين على حسابه عبر منصة "إنستغرام" وهو يتدرب دون راحة في صالة الألعاب الرياضية، رغم منح كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، يومين راحة للاعبين بعد الفوز على أتلتيك، حيث يمكننا بالفعل أن نرى أن خطة تعزيز لياقته البدنية تؤتي ثمارها.

وقالت صحيفة "ماركا" في تعليقها على الصور: "يتمتع غولر بالعديد من المزايا الكروية ولهذا السبب اختاره ريال مدريد، لكنه كان بحاجة أيضًا، نظرًا لعمره وبنيته البدنية، إلى تحسين لياقته البدنية ليكون أكثر قدرة على المنافسة ويكون قادرًا على تحقيق أقصى استفادة من كل المواهب التي يمتلكها، كما هو الحال مع رودريغو وإبراهيم دياز، لقد مر كلاهما بالفعل بعملية تحسين اللياقة البدنية التي يمر بها غولر".