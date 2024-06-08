اسم مفاجئ يقتحم ميركاتو الزمالك

ووقع شعبان عقدًا مع الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع الطلائع.

وأكد المصدر أن شعبان أصبح الخيار الأنسب لتدعيم مركز حراسة المرمى موضحًا أن الزمالك سيدخل في مفاوضات مع طلائع الجيش في الفترة الحالية لحسم الصفقة بشكل مبكر.