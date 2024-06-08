اسم مفاجئ يقتحم ميركاتو الزمالك
يرتّب مسؤولو نادي الزمالك لإبرام صفقات جديدة لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.
وتسعى إدارة الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد بحل أزمة مستحقات لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب بجانب المدرب السابق البرتغالي جايمي باتشيكو وأيضًا روي أغواش المدرب المساعد الأسبق للبرتغالي غيسوالدو فيريرا.
واقتحم اسم جديد حسابات الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل في ظل نهاية التعاقد مع محمد عواد ومحمد صبحي حارسي المرمى بنهاية الموسم الحالي.
وقال مصدر بنادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن إدارة القلعة البيضاء حصلت على توقيع محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.
ووقع شعبان عقدًا مع الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع الطلائع.
وأكد المصدر أن شعبان أصبح الخيار الأنسب لتدعيم مركز حراسة المرمى موضحًا أن الزمالك سيدخل في مفاوضات مع طلائع الجيش في الفترة الحالية لحسم الصفقة بشكل مبكر.
وأشار إلى أن الزمالك وضع خيارات عديدة لتدعيم حراسة المرمى بعد ترشيح حارس مرمى إنبي عبد العزيز البلعوطي وحارس مرمى الداخلية محمد مجدي.
ويبلغ محمد شعبان، 29 عامًا، وساهم في قيادة طلائع الجيش لنهائي كأس الرابطة.